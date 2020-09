Petrobras reduz em 5% preços da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobras comunicou nesta terça-feira (08) que irá reduzir em 5% os preços médios do diesel e da gasolina nas suas refinarias a partir de quarta-feira (09).

Na última semana a Petrobras já havia reduzido em 6% o valor do diesel, sendo que na ocasião a empresa havia cortado o valor da gasolina em 3%.

O anúncio de agora vem em meio à queda nas cotações do petróleo no mercado internacional para menos de US$ 40 por barril. O mercado está preocupado com a queda da demanda diante da pandemia.

O novo preço do diesel na refinaria será de R$ 1,6255 o litro. No caso da gasolina, a cotação será de R$ 1,6813.

(Com informações do Poder 360)