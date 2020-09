Operação Independência 2020 fiscaliza mais de 2 mil veículos em MS

No período de 4 a 8 de setembro, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou a “Operação Independência 2020”, com o objetivo de intensificar a fiscalização e ampliar a presença policial em pontos e horários sensíveis nos mais de 15 mil km de rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

De modo a proporcionar uma viagem segura aos usuários das rodovias, foram empregados 40 policiais militares diariamente, distribuídos em doze bases operacionais rodoviárias fixas e doze equipes volantes, de acordo com informações policiais.

No período, a PMR fiscalizou diretamente 2.165 veículos, emitindo 323 autos de infração de trânsito, atendeu nove acidentes de trânsito, que implicaram em dois envolvidos lesionados e quatro óbitos.

Além disso, foram apreendidos 541,6 kg de entorpecentes, entre maconha, skunk e haxixe. Durante toda a operação, três pessoas foram presas a encaminhadas à delegacia de polícia.

(Texto: Dourados News)