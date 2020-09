Cristiano Ronaldo faz o centésimo gol pela seleção

Marca centenária. Nesta terça-feira (8), a seleção de Portugal venceu a Suécia por 2 a 0 pela Liga das Nações, com dois gols de Cristiano Ronaldo, que ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa lusitana. Em jogo realizado na Friends Arena, em Estocolmo, o time de Fernando Santos se manteve na liderança do grupo.

100 VEZES CRISTIANO RONALDO

​O craque português chegou aos 100 gols com a camisa da seleção portuguesa nesta terça-feira. Ídolo máximo do país, o camisa 7 acertou linda cobrança de falta nos acréscimos do primeiro tempo e não deu chances ao goleiro Robin Olsen, que fazia boa partida e já tinha evitado o gol do atacante em duas oportunidades. O centésimo primeiro saiu no segundo tempo, em um lindo chute colocado de fora da área.

EM BUSCA DO RECORDE

​Cristiano Ronaldo agora vai em busca do posto de maior artilheiro contando todas as seleções do mundo. Com 101 gols, CR7 está em segundo lugar. Em primeiro está o iraniano Ali Daei, que já encerrou a carreira, com 109 gols marcados.

O JOGO

Assim como na estreia, contra a Croácia, a seleção portuguesa não deu chances para o adversário. O time de Fernando Santos mandou na partida desde o início e criou as melhores oportunidades de gol. No segundo tempo, o roteiro se repetiu e os tugas foram soberanos.

SITUAÇÃO E SEQUÊNCIA

Com a vitória, a seleção portuguesa chega aos seis pontos em dois jogos e permanece na liderança do Grupo 3 da Liga A por conta do critério de saldo de gols. A Suécia está em terceiro, ainda sem pontuar. Na próxima rodada da Liga das Nações, Portugal enfrenta a França, fora de casa, no dia 11 de outubro. No mesmo dia, a Suécia visita a Croácia.

(Texto: IstoÉ)