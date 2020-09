Cozinheiros são desafiados a preparar bolo confeitado perfeito no programa

Hoje (8) a chapa vai esquentar no nono episódio do MasterChef 2020. Oito novos cozinheiros amadores entram na cozinha mais famosa do país para tentar conquistar o tão sonhado troféu.

Logo no início, os competidores se deparam com uma caixa de presente em cada bancada contendo um bolo confeitado. O que eles nem imaginam é que terão de reproduzir aquela delícia com recheio, cobertura e uma apresentação impecável capaz de impressionar o trio de jurados.

Para complicar ainda mais, cada um receberá um sabor obrigatório que deve estar presente em sua receita: limão, laranja, coco, maçã, banana, chocolate, morango e nozes. Como sempre, o principal adversário da disputa será o tempo. Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin vão exigir um bolo saboroso, com massa bem fofinha. Qualquer excesso no açúcar pode levar o participante direto para casa. Correria, emoção e muita doçura vão tomar conta da competição gastronômica mais difícil da televisão brasileira.

Na prova decisiva, quem sobreviver terá de encarar um desafio extremamente detalhista: a elaboração de uma marmita MasterChef. Cada jurado apresenta uma “quentinha” que montou com sua personalidade e estilo para inspirar os finalistas. Os ingredientes e a receita são livres, mas empratar dentro de um recipiente tão pequeno não é uma tarefa fácil. Será preciso levar em consideração muitos pontos importantes, como a divisão dos alimentos para que os ingredientes não se misturem e virem uma coisa só.

(Confira mais na página C2 da versão digital do jornal O Estado)