Brasil passa dos 127,4 mil óbitos por covid-19

Brasil registrou nesta terça-feira (8) mais 504 mortes pela covid-19, chegando ao total de 127.464 vítimas fatais pela doença

O feriado do 7 de setembro pode ter provocado alterações no envio as informações das secretarias de Saúde estaduais.

A taxa de letalidade da covid-19 continua em 3,1% enquanto a taxa de mortalidade está em 60,7 para cada 100 mil habitantes.

Em relação ao número de casos, foram contabilizados mais 14.279 em 24 horas, elevando para 4.162.073 o total de pessoas infectadas pelo vírus. A taxa de incidência da doença é de 1.980,6 a cada 100 mil habitantes.

