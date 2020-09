Planalto se afasta de ações para 200 anos da Independência

A 2 anos de completar 200 anos como nação independente, o Brasil ainda não tem um planejamento unificado para discutir e executar eventos, atos e obras que comemorem a data histórica, aponta reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada nesta segunda-feira (7).

O decreto que instala a Comissão Interministerial Brasil 200 Anos, de junho de 2019, estabelece reuniões mensais e coordenação do Ministério da Cidadania. No entanto, indagada sobre quais ações são planejadas para o bicentenário, a pasta respondeu que essas informações são de responsabilidade da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Em nota, o Ministério do Turismo afirmou que “está prevendo ações para o bicentenário nas seguintes linhas temáticas: diálogo com a sociedade; interlocução com os Entes Federativos; acadêmica – debate acadêmico/produção de conhecimento; produção/difusão cultural; eventos e comemorações de datas alusivas; educacional; política externa; turismo e legado”.

“Essas ações têm o objetivo de estimular uma reflexão sobre o país: o que conquistamos, o que já realizamos e o que ainda falta alcançar. Atuar, na esfera federal, para o resgate do espírito de brasilidade, para que os cidadãos valorizem cada vez mais a História e a Cultura que constituem as nossas referências”, completa a nota, sem listar ou detalhar as ações estabelecidas.

Com informações do Poder 360 e Folha de São Paulo