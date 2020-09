Número de óbitos cai, mas o Estado registra 634 novos casos

Dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (7), apontam uma queda significativa no número de óbitos em todo o Estado. Foram 3 em Campo Grande e 1 em Aquidauana. No entanto, a taxa de letalidade ainda é considerada alta, 1,8%, total de 970 vidas perdidas nesta pandemia.

Já o número de novos infectados registrados nas últimas 24 horas é de 634. As cidades que mais registraram novos casos de Covid-19 foram Campo Grande (+370); Dourados (+50); Miranda (+40); Corumbá (+25); Aquidauana (+23); Rio Brilhante (+20).

Até a data de hoje Mato Grosso do Sul já registrou 54.125 casos da doença. Deste total, 44.741 estão recuperados, 7.875 encontram-se em isolamento domiciliar; 539 estão internados (288 em leitos clínicos e 256 em Unidades de Terapia Intensiva).

Vale lembrar que o vírus não atinge apenas pessoas idosas. Casos confirmados da doença estão muito altos na faixa de 20 a 29 anos – 10.725; na faixa que vai de 30 a 39 são 13.360 casos notificados e o número de pessoas entre 40 a 49 anos é de 10.894.