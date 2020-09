Maduro diz que Venezuela testará vacinas russa e cubana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncio nesse domingo que seu governo assinou “documentos de confidencialidade” para iniciar testes em pacientes venezuelanos com as vacinas da Rússia e de Cuba contra a covid-19. Cerca de 500 pessoas já se voluntariaram para os estudos clínicos.

“Nossa prioridade é a vacina. Com os russos, com os cubanos, com os chineses já assinamos os documentos de confidencialidade e a qualquer momento vamos anunciar o início dos testes das vacinas russa e cubana na Venezuela, em pacientes venezuelanos”, disse Maduro em ato em Caracas.

Em 11 de agosto, a Rússia, 1 dos principais países aliados de Maduro, aprovou a 1ª vacina contra a covid-19, a ‘Sputnik V’, criada pelo do Instituto Gamaleya.

Estudo publicado pela revista científica The Lancet na última 6ª feira (4.set.2020) aponta que a vacina da Rússia não teve efeitos adversos e induziu resposta imune ao novo coronavírus. Os resultados correspondem a análises das fases 1 e 2 de testes do imunizante.

