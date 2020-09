Jovem morre após ser arremessada para fora do veículo

Uma jovem de 20 anos, identificada como Karine Mariano Valentim, morreu na tarde de domingo (6) após o veículo que ela estava capotar na MS-112, em Cassilândia. O motorista, de 41 anos, e outra passageira, de 19, ficaram feridos.

Os três ocupantes do veículo, seguiam em uma GM S-10 pela rodovia, momento em que próximo do quilômetro 205 o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no barranco às margens da rodovia.

Karine foi arremessada por cerca de 20 metros e morreu na hora. Já o motorista foi socorrido com traumatismo craniano e levado ao hospital de Três Lagoas em estado grave. A outra passageira sofreu ferimentos leves.

A suspeita é a vítima estava sem cinto de segurança. A caminhonete ficou destruída.