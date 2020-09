Brasil tem 126,6 mil mortes e 4,1 milhões de casos em 24h

Balanço da pasta da Saúde mostra recuperação de 317,22 mil pacientes

A atualização diária do Ministério da Saúde trouxe novos totais sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O número de mortes por covid-19 subiu para 126.650 no domingo (6). Nas últimas 24 horas, foram registrados 447 novos óbitos em razão da covid-19. Ainda há 2.475 falecimentos em investigação.