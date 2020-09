 Coronel David anuncia que Bolsonaro poderá fazer nova visita a MS

Em visita ao município de Ponta Porã, o deputado estadual Coronel David (sem partido) participou de live no sábado (5) com a vereadora Anny Espínola, onde debateu temas políticos, sociais, e aproveitou para dizer que, provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro (também sem partido), poderá voltar a Mato Grosso do Sul para acompanhar o início das obras da ponte rodoviária internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Carmelo Peralta e Porto Murtinho, que faz parte do cronograma da Rota Bioceânica. Além de participar da live, o parlamentar percorreu bairros da cidade para ouvir moradores e visitar entidades beneficiadas por suas emendas parlamentares.

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado detalhou que além de visitar as obras que fazem parte da Rota Bioceânica- corredor rodoviário que vai permitir mais competitividade a Mato Grosso do Sul no escoamento dos produtos do agronegócio para os mercados emergentes asiáticos- possivelmente Bolsonaro visitará outros municípios do Estado, como por exemplo, Ponta Porã para ver de perto o trabalho realizado na fronteira, bem como suas necessidades.

“O presidente deverá voltar ao Mato Grosso do Sul, para acompanhar as obras da Rota Bioceânica em Porto Murtinho. Possivelmente neste mês deveremos, junto com o Rodolfo Nogueira, gerente de projetos internacionais da Embratur, ter uma agenda com o presidente, em Brasília, para tratar de alguns assuntos que são prioridade em nosso Estado. “Vou aproveitar e pedir a ele para que venha a Ponta Porã para conhecer a realidade da nossa fronteira.O governo brasileiro já vem ajudando no combate ao narcotráfico, mas é necessário unir todas as forças possíveis, para que nós tenhamos uma fronteira mais segura para todos; isso porque Mato Grosso do Sul já vem fazendo um trabalho forte,por ser recordista em apreensão de drogas no país”, explica.

Política – Indagado sobre as ações políticas, o deputado Coronel David fez um panorama das ações realizadas desde o inicio em prol da população de Mato Grosso do Sul junto às suas bases pelos municípios do Estado.

“Eu quando saí do comando da Polícia Militar logo depois me aposentei e recebi o convite para ingressar na política como candidato a deputado estadual e, apesar de ser bem votado, fiquei como primeiro suplente. Depois, fui chamado para exercer o mandato parlamentar”, conta.

Coronel David explicou que mesmo sem mandato naquela época, manteve todas as bases de apoio presentes em Campo Grande e algumas cidades do interior, e passou a consolidar as parcerias e aumentar outras. No entanto, ele afirmou que apesar do trabalho que desenvolveu, a grande votação que teve – 45.903 votos- foi devido a parceria, amizade e apoio que tem firmado com presidente Jair Bolsonaro até hoje.

“Eu tenho graças a Deus, essa possibilidade de admitir com muita humildade que nós tivemos uma boa votação, pois muitas pessoas acreditam no nosso trabalho. Mas, certamente, o grande impulsionador desses votos foi o presidente Bolsonaro e, eu sou, muito grato a ele, e é por isso que eu mantenho minha lealdade a ele, ao contrário de pessoas que lhe viraram as costas, como pudemos observar na conduta de alguns parlamentares”, afirma.

David afirmou que vai continuar firme com o presidente sempre trabalhando em prol da sociedade nos municípios do Estado.

“Nós temos pessoas que acreditam em nós, que nos encaminham as reivindicações e, apesar de estarmos no mesmo Estado, as demandas são as mais diversas possíveis, até porque dependendo da região, a necessidade é uma ou outra. A gente vem com muito trabalho e muito esforço e tendo dentro do Governo do Estado a boa vontade do governador, dos secretários, em atender esses pedidos fazendo com que a gente concretize realmente aqueles compromissos firmados durante a campanha eleitoral , que nós que somos investidos em mandato temos a obrigação de corresponder a esses anseios e cumprir esses compromissos”, conta.

Representatividade- A anfitriã, vereadora Anny destacou a influência do deputado em Ponta Porã e sua representatividade como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate a Violência Doméstica e Familiar na Assembleia Legislativa.

“O meu mandato é carimbado com o legado da sua participação, me dá uma segurança aos trabalhos e nos projetos municipais. Temos um deputado que está representante da mulher”, disse.

O parlamentar explicou que existe um trabalho consolidado junto à Subsecretaria de Políticas Para Mulher (SEMU) com a subsecretária Estadual Luciana Azambuja na luta contra a violência contra a mulher.

“Eu confio em algo extremamente simples. Para diminuir a violência contra a mulher temos conscientizar a sociedade para estimular a discussão sobre o assunto e precisa haver punição aos transgressores. Mato Grosso do Sul é referência com a secretária Luciana Azambuja. A assembleia vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Nós temos uma proposta de emenda, eu e o deputado Zé Teixeira (DEM) para evitar que o agressor de mulher, crianças e idosos entre no serviço público de Mato Grosso do Sul. É a forma do Estado dizer não a quem pratica tais condutas.

Ao final da live o deputado agradeceu a parceria e oportunidade para mostrar às pessoas um pouco dos trabalhos apresentados e aproveitou para parabenizar os “irmãos de farda” pelo dia da Polícia Militar.

Outras visitas- Neste sábado o deputado aproveitou a passagem por Ponta Porã para conversar com a população e conhecer mais sobre as necessidades da região. Na mesma oportunidade, ele também viu os benefícios já implementados na cidade por meio de suas emendas parlamentares. .

Ao lado da vereadora Anny, Coronel David visitou o bairro Mooca e ouviu as sugestões da população feitas pelo presidente do bairro Marquinhos em melhorias a comunidade e ao projeto da Ação Social Cristã Anjos de Resgate (Ascar) comandado pela coordenadora-geral Elizangela Echeverria. Uma das solicitações é a implantação de academia ao ar livre na associação, que será encaminhada pelo deputado através de emenda parlamentar, bem como, a pavimentação asfáltica, que hoje é bastante esperada pelos moradores. Sobre o asfalto, o parlamentar disse que vai solicitar o benefício ao Governo do Estado.

Na sequência, Coronel David visitou o 4°Grupamento de Bombeiros Militar do município. O deputado foi recebido pelo comandante Leandro e também pela comandante Major Luciane, do 4° Batalhão da Polícia Militar da cidade. O parlamentar ouviu os militares e conversou a respeito das ações que tem desenvolvido em apoio à classe.

Ainda na tarde de sábado, junto com a vereadora, o Coronel David visitou a escola municipal Professora Marly Cavalheiro Rojas, sendo recebidos pela diretora pedagógica professora Cristiane Francisca Lene Dealis.

No início de agosto, a escola, que tem atualmente 650 alunos, foi beneficiada através de emenda do Coronel David, no valor de R$ 20 mil, para compra de equipamentos de climatização. Com essa conquista, a unidade de ensino oferecerá aos seus alunos melhor qualidade de ensino quando retornarem às aulas.

O deputado Coronel David encerra seu roteiro de visitas neste domingo, nos municípios de Bela Vista , Guia Lopes e Nioaque.