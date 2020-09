Cano decide outra vez e ganha elogios até da Fifa

O Cano balançou as redes pela quinta vez neste Brasileiro definindo a vitória vascaína sobre o Athletico-PR, em São Januário, por 1 a 0 neste domingo (6). Ele é o vice-artilheiro da Série A, com um gol (e um jogo disputado) a menos que o atacante Thiago Galhardo, do Internacional. Na temporada, o argentino tem 14 gols em 21 partidas.

A fase goleadora de Cano segue o roteiro das últimas duas temporadas da carreira do atacante no Independiente Medellín. Pelo time colombiano, ele marcou 77 gols em 112 jogos. Em 2019, foram 41 bolas na rede (35 delas pelo campeonato nacional) em 47 exibições. Uma média de 0,9 gols por partida.

A vitória diante do Furacão levou o Vasco a 14 pontos, na quarta posição da Série A, a três pontos do líder Internacional, que tem um jogo a mais. O cruzmaltino é o melhor time carioca até o momento na competição. O Athletico, por sua vez, é o 16º colocado, com sete pontos, e não vence há seis partidas.