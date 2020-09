Incêndio em pátio particular destrói veículos que iriam a leilão

Um incêndio destruiu pelo menos 30 veículos, entre carros e motos, em um pátio particular localizado nas proximidades do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na cidade de Dourados. As autoridades policiais investigam as causas do incêndio por suspeita de ato criminoso.

Segundo Dourados News, haviam aproximadamente 100 veículos no local, alguns dos quais iriam selecionados para serem levados a um leilão judicial. A equipe do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) foram enviadas para combater o fogo e conseguiram controlar as chamas.