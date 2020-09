Homem é atropelado e motorista foge do local

Um acidente na Avenida Tamandaré, uma das principais vias de acesso em Campo Grande, deixou um motociclista gravemente ferido na manhã deste domingo (6), após o motorista de um veículo que ainda não foi identificado, atropelar a vítima e fugir do local.

De acordo com informações de populares, o acidente aconteceu logo no início do dia, por volta das cinco horas, em frente a um posto de gasolina. A vítima foi socorrida e não há informações de seu estado de saúde até o momento.