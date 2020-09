Governo estuda tirar R$ 6,5 bi de ministérios para o Pró-Br

O governo federal estuda remanejar verba de ministérios e da Presidência para as pastas de Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional para custear as obras do Plano Pró-Brasil em 2020. Inicialmente, o valor destinado ao programa neste ano seria de R$ 5 bilhões, mas depois de negociação com o Congresso, subiu para R$ 6 bilhões.

Na 6ª feira (4), o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que serão usados recursos remanejados. “A destinação para obras virá de outra fonte, muito provavelmente de cancelamento (de outras ações). Isso está sendo tratado”, afirmou.

Segundo ele, eventuais sobras de créditos extraordinários (que ficam de fora do teto de gastos) em 2020 devem ir para ações relacionadas ao combate à covid-19, até mesmo para justificar o uso do instrumento.

O governo já espera uma forte reação pela Esplanada dos Ministérios. Um exemplo, foi a retirada de recursos do Ministério do Meio Ambiente. O ministro, Ricardo Salles, anunciou que os cortes paralisariam as atividades do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) de combate a incêndios na Amazônia. Depois da repercussão negativa, teve que voltar atrás.

