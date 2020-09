Federação confirma Brasil, Itália, Alemanha e Rússia na Capital

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou a tabela da Liga das Nações de Vôlei 2021. Na etapa de Campo Grande, marcada para os dias 11, 12 e 13 de junho de 2021, a seleção brasileira masculina enfrentará Itália, Alemanha e Rússia.

O avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impossibilitou a realização do torneio internacional em 2020 na Capital, cancelado em maio pela FIVB. O megaevento estava agendado para ocorrer entre os dias 19 e 21 de junho e marcaria a reabertura do principal ginásio coberto sul-mato-grossense.

No entanto, a Federação Internacional, por intermédio da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), já havia priorizado Campo Grande para receber uma das etapas da competição. Além disso, o governador Reinaldo Azambuja reiterou o compromisso do convênio firmado junto à CBV, via Federação Estadual de Voleibol (FVMS), com repasse de R$ 1,3 milhão de recursos próprios para custear a Liga.

“Sem dúvida alguma, será um dos maiores eventos esportivos da história do nosso Estado, com as quatro principais seleções masculinas jogando em Campo Grande. Com a Liga das Nações, o Guanandizão, amplamente reestruturado pelo Governo do Estado, vai poder voltar a receber eventos de ponta em grande estilo já no ano que vem”, afirma o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda.

Além da Capital de Mato Grosso do Sul, a competição internacional terá fases brasileiras em Brasília-DF e Cuiabá-MT. Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final junto aos países-sede. A fase final do masculino será na Itália, de 23 a 27 de junho.