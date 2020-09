Brasileiro: Fluminense e São Paulo fazem embate de tricolores

Um duelo de tricolores agita o Campeonato Brasileiro neste domingo (6). O São Paulo encara o Fluminense a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, pela oitava rodada da competição.

A equipe paulista vem de derrota de 3 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão na última quinta-feira (3). Os cariocas também tropeçaram na rodada passada, empataram em 1 a 1, em pleno Maracanã, com o Atlético-GO.

Apesar do mau resultado do último jogo, a equipe do técnico Fernando Diniz tem motivo para acreditar na reabilitação no confronto de hoje. Isto porque seu time permanece invicto como mandante na competição. Em quatro jogos disputados no estádio, obteve três vitórias e um empate. Além disso, dos 13 pontos conquistados 10 foram em sua casa.

(Agência Brasil)