Arthur Aguiar se declara a Mayra Cardi

Pelo que as redes sociais indicam, Mayra Cardi e Arthur Aguiar voltaram mesmo às boas. Arthur Aguiar usou sua conta no Instagram para parabenizar a ex-esposa. O ator escreveu uma verdadeira declaração de amor a quem pediu perdão recentemente.

“Esse post era pra exaltar as qualidades dela, dizer o quanto ela é incrível e faz falta, mas eu não poderia simplesmente ignorar tudo e fazer um post como se nada tivesse acontecido. Eu escolhi esse vídeo porque é assim que eu lembro de você e é assim que eu quero te ver todos os dias da sua vida, FELIZ! Você é uma mulher muito especial, única e com certeza não merece menos do que isso”.

“Que nesse seu novo ano você seja muito feliz e continue levando a sua luz para as pessoas, isso você sabe fazer como ninguém. Feliz aniversário! Estarei sempre aqui, amo você!”, concluiu o ator, que afirmou sentir vergonha de suas atitudes durante o relacionamento dos dois.