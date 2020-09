Take1 traz pré-candidato a vereador Professor Bruno Nóbrega

Entrevistado conta que recebeu convite do prefeito Marquinhos Trad para lançar candidatura

A TV O Estado recebeu no quadro Take 1 desta semana o pré-candidato a vereador pelo Partido Patriota, Professor Bruno Nóbrega. Nesta edição, ele relata algumas das ações sociais que já desenvolveu no âmbito do esporte e também revela projetos que visa executar caso seja eleito para ocupar uma das cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande.

Bruno Nóbrega comenta que o convite para lançar sua pré-candidatura nas eleições municipais de 2020 partiu do prefeito Marquinhos Trad (PSD). “Uns três meses atrás eu tive o convite do prefeito”, inicia ele. “Eu fui e conversei com os meus pais e eles acharam bacana porque eu vou poder ajudar ainda mais nesses trabalhos sociais esportivos. Eu topei a ideia”, afirma.

Em 2011, através do projeto Meninos da Vila, o professor começou a desenvolver ações que tem como foco crianças e adolescentes. Desde aquela época, o agora pré-candidato, continua coordenando iniciativas que já chegaram a ganhar destaque nacional. É o caso da campanha de arrecadação intitulada Chuteira Solidária. “Tem a história das crianças do Tarcila do Amaral que fomos levar pra jogar bola e algumas crianças não tinham (chuteira). Aquilo mexeu comigo e eu comecei a fazer uma campanha no WhatsApp com amigos e parentes. A gente arrecadou pros meninos do projeto e para outras crianças da cidade”, diz.

Por meio de projetos políticos, Nóbrega relata que tem o objetivo de levar mais esporte, arte e cultura para as regiões afastadas da cidade e demais locais onde “o poder público não chega”.

“Eu como professor consegui fazer muito. Tendo emenda, sendo vereador posso fazer muito mais por essas crianças”, enfatiza.

Confira na íntegra o Take1: