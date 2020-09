Rubro-Negro tenta entrar de vez no G4

O Flamengo recebe o Fortaleza hoje (5), às 16h (de MS), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca a terceira vitória seguida para entrar de vez no G4 da competição, mas terá desfalques.

O clube informou ontem que, após exame realizado, foi detectado que o goleiro Diego Alves está com COVID-19 e ficará em quarentena. Portanto, desfalca o time neste sábado, e nas próximas rodadas. Daqui a dez dias ele fará novo exame para saber se segue contaminado.

Diego Alves ainda se recupera de um problema no ombro e já não entraria em campo diante do time comandado por Rogério Ceni. Segundo o site GE, como faltam apenas 12 dias para o jogo contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, a presença do goleiro também vira dúvida.

Seu reserva direto, César, também testou positivo antes do jogo contra o Bahia e está em quarentena. O escolhido para atuar foi Gabriel Batista, que não foi bem diante do adversário soteropolitano, no meio de semana. Já Bruno Henrique se recupera de um edema no joelho direito e também está descartado dos planos para hoje do técnico Domènec Torrent.

As boas novas são o retorno de Gabriel Barbosa e Gerson. Segundo o GE, com a volta de Gabigol, Pedro e Pedro Rocha disputam a outra vaga no ataque. No meio-campo, Willian Arão ou Thiago Maia deve ir para a reserva. Na lateral esquerda, a tendência é o retorno de Filipe Luís, que ficou no banco no último jogo para ganhar um descanso. Desse modo, Renê será sacado.

