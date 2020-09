Pente-fino do INSS ameaça mais de 15 mil segurados no Estado

Todos os tipos de beneficiados estão sendo notificados por cartas

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou a notificação de 15.672 segurados em Mato Grosso do Sul. A medida foi adotada após uma revisão administrativa que indicou a necessidade de uma reavaliação dos documentos que embasaram a concessão do benefício. No país, pelo menos 1,7 milhão de beneficiários (de todas as espécies de benefício) serão comunicados.

De acordo com o instituto, para fazer o envio da documentação o beneficiário precisa ter login e senha do SITE ou pelo aplicativo de mesmo nome. Então, serão necessário solicitar a “Atualização de Dados de Benefício”, anexando cópia digitalizada dos seguintes documentos do titular do benefício, do procurador ou representante legal, se houver: CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), objetivando demonstrar a regularidade da manutenção do benefício. Quem não conseguir enviar os documentos de forma on-line deverá agendar pelo telefone 135 a entrega em uma das agências do INSS. Não serão aceitos documentos sem o agendamento.

Por conta da pandemia, as cartas poderão ser acessadas de foma on-line pelo aplicativo dos Correios, serviço chamado de “Entrega Digital”. As cartas em formato digital estarão disponíveis na seção “Minhas Mensagens” do aplicativo. Esta alternativa multicanal permite aos destinatários terem acesso às correspondências, mesmo diante de situações que impossibilitam a entrega da carta física, como endereço desatualizado.

