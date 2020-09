MS soma 53.328 mil casos da covid-19

Com mais 922 casos confirmados para o novo coronavírus (covid-19) nas últimas 24h, Mato Grosso do Sul soma 53.328 mil notificações positivas para o vírus. Os dados foram divulgados neste sábado (05) no boletim elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS).

Ao todo, 43.622 mil pessoas já estão recuperadas da doença enquanto outras 8.217 seguem em isolamento domiciliar. O número de internados é de 545, sendo que 285 estão em leitos clínicos e 260 em leitos da Unidade Intensiva de Terapia (UTI). O número de óbitos decorrentes da covid-19 no Estado é 953.

Em Campo Grande os casos confirmados totalizam 23.030 mil.