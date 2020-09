MS: cirurgias eletivas retornam após 6 meses de suspensão

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) autorizou a retomada de cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul. Entretanto, a medida não será adotada de imediato por algumas instituições como o Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), a Santa Casa e Unimed. A liberação foi divulgada na quarta-feira (2).

As cirurgias eletivas foram suspensas em MS no dia 20 de março. A medida foi para redirecionar os recursos humanos e fármacos para as internações em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na nova resolução, o governo do Estado considerou que as cirurgias podem ser retomadas para evitar o aumento da dor e complicações em pacientes que aguardam a operação.

A resolução estadual prevê alguns critérios para a retomada dos procedimentos. As unidades devem garantir a oferta de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), um número apropriado de leitos disponíveis, além da disponibilidade de insumos necessários para a execução de cada procedimento cirúrgico.

Os hospitais precisam, ainda, instituir uma comissão que vai estabelecer estratégias de priorização da agenda cirúrgica, levando em conta a situação local referente à pandemia de coronavírus.

Apesar do aval, o Humap afirmou que os procedimentos não emergenciais seguem suspensos, pois a prioridade é manter a segurança dos pacientes e evitar a disseminação de COVID-19.

No HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), as cirurgias permanecem suspensas. A diretora-presidente, Rosana Leite de Melo, explicou que a decisão é baseada em pesquisas que apontam que a chance de um paciente morrer por complicações cirúrgicas durante a pandemia é de 40%. Rosana salientou que, dependendo da progressão da doença e da taxa de internação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o HRMS poderá retomar em outubro a oferta de cirurgias eletivas essenciais. Esse tipo de procedimento exige que o paciente seja operado dentro de um prazo de três a oito semanas.

O Hospital da Unimed também vai manter a suspensão das cirurgias por entender que o momento não é adequado para a retomada. A unidade suspendeu os procedimentos desde março, realizando apenas urgência, emergência e oncológicas desde então.

Já a Santa Casa afirmou que foram cancelados 664 procedimentos que estavam programados até julho de 2020. Após esse período, novos agendamentos cirúrgicos não foram feitos.

No entanto, mesmo com a suspensão, o hospital fez algumas cirurgias que não estavam planejadas em pacientes que apresentaram agravamento do quadro clínico.

Apenas 4% dos agendamentos foram cancelados na Santa Casa. De março a julho, foram realizadas 5.889 cirurgias eletivas. O total de procedimentos no período foi de 16.770, considerando os quadros de urgência, emergência e procedimentos eletivos.

Em contrapartida, o Hospital El Kadri informou que, sem as cirurgias eletivas, a instituição não se sustenta e, por esta razão, as agendas para os procedimentos não emergenciais já foram retomadas.

A reportagem questionou a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), mas não obteve resposta até o fechamento da edição.

