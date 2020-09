Adesivos de possíveis candidatos já tomam ruas de Campo Grande

Argumento é de que amigos decidiram imprimir adesivos e colocar nos carros

Nesse período de pandemia e de pré-campanha política, nota- -se que muitas pessoas ampliaram o círculo de amizades. Pelo menos é o que se imagina, porém, na verdade nada mais é do que uma espécie de comunicação para alertar o futuro eleitor que esse nome poderá em breve constar nas urnas.

Em período de convenções partidárias, já é possível perceber nas ruas de Campo Grande alguns carros com pequenos adesivos de pré-candidatos a vereadores. Carros adesivados com a descrição “Amigos do João Marcelo” e “Professor Gilvano, nossa voz” e portões de residências contendo a frase “Amigos do Juliano Gogosz, vamos à luta” também foram registrados. Nos adesivos não havia pedido de voto obviamente, até porque a legislação proíbe todo tipo de campanha antecipada.

Um dos nomes vistos em adesivos é do Professor Gilvano, que é pré-candidato ao cargo de vereador pelo PT. Ele explicou que não houve confecção do material adesivo por parte dele. Ele cita que alguns amigos e apoiadores de longa data se juntaram e elaboraram alguns adesivos. Ele ainda afirma que é expressamente proibida a distribuição de material e que isso não existe no partido.

“Na realidade não existe pré- -campanha, o que existe é que muitas vezes os apoiadores se reúnem e fazem esse tipo de organização de apoio. Não fizemos nenhum tipo de material até porque não pode. Somente depois da convenção, que é dia 13, e registro de candidaturas que será no dia 26 de setembro. Só após essas datas poderemos trabalhar com pedidos de materiais”, explicou Gilvano.

Ele ainda afirma que, por trabalhar na área da educação e já ter disputado para o cargo em 2012 e 2016, possui amigos do setor que dão apoio. “É importante deixar claro, que enquanto você não tiver o registro da candidatura e o CNPJ não pode trabalhar com material gráfico de campanha. O que acontece é que alguns amigos que nos seguem na luta pela educação como professores, ex-alunos e amigos, às vezes fazem por conta própria. Alguns amigos fizeram adesivos e colocaram nos carros”, explicou.

(Confira mais na página A3 da versão digital do jornal O Estado)