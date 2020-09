Projeto que realizava atendimento precoce para a covid-19 é encerrado na Capital

O projeto “Médicos pela vida Brasil” finalizou suas atividades de tratamento precoce contra a covid-19 na tarde desta sexta-feira (04), na igreja Morada, em Campo Grande.

A iniciativa que contou com 74 voluntários, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, atendeu ao decorrer de um mês cerca de 2.500 pessoas. Além dos pacientes classificados como grupo de risco (idosos, portadores de doenças crônicas e gestantes), o projeto também recebeu profissionais da linha de frente no enfrentamento a covid-19.

Segundo o médico toxicologista e nutrólogo Sandro Trindade Benites, o número de atendimentos superou as estimativas iniciais. “A nossa expectativa era atender uma média de 100 a 200 pacientes por semana. Nessas quatro semanas a gente fecharia 400 a 800 atendimentos. Pra mim foi um saldo muito positivo”, comenta.

Apesar do desmonte do polo de atendimento, o médico diz que os profissionais estarão a disposição caso seja necessário. “O nosso papel foi bem cumprido”, inicia Sandro Trindade Benites. Sobre a possibilidade de ocorrer um aumento de casos positivos para a covid-19, o profissional é categórico. “Nós vamos entrar no platô, uma descida, como em qualquer outro lugar do mundo”, ressalta.

Presente no encerramento das atividades, a chefe da equipe de voluntários, Renata Fraga comenta que participar da ação trouxe um sentimento de orgulho.”Para nós o que foi mais satisfatório foram as pessoas que passaram por aqui e falaram: Obrigada, que Deus abençoe o trabalho que vocês estão fazendo. Então foi maravilhoso”, enfatiza.