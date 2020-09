Poupança tem captação recorde de R$ 11,4 bilhões em agosto

Os depósitos nas cadernetas de poupança superaram os saques em R$ 11,402 bilhões em agosto deste ano, informou o Banco Central nesta sexta-feira (04).

Conforme informações do Poder 360, O valor é o melhor resultado para o mês na série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995. Os depósitos no período somaram R$ 284,24 bilhões. Os saques totalizaram R$ 272,84 bilhões.

Já no acumulado deste ano, os depósitos em poupança somaram R$ 1,92 trilhão, enquanto os saques totalizaram R$ 1,76 trilhão. O saldo no período ficou positivo em R$ 123 bilhões. Com a movimentação, a poupança agora soma saldo de R$ 986 bilhões no ano.

O resultado deste ano foi impulsionado pelos pagamentos do auxílio emergencial e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

(Com informações do Poder 360)