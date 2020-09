Partido Avante convoca membros para convenção municipal

Nesta sexta-feira (4) a comissão executiva do partido Avante, divulgou o edital de convocação para sua convenção municipal que deve acontecer na próxima semana. A publicação convida os membros titulares e suplentes da Executiva Municipal, bem como os elencados no art. 77 do Estatuto partidário.

O evento intima ainda os pré-candidatos do partido nas Eleições 2020, que devem estar presentes no evento. A reunião está marcada para o dia 11 de setembro, às 19:00h na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados, CEP n. 79.035-900, neste município.

Na ocasião será discutida a deliberação sobre coligações partidárias no âmbito majoritário, escolha dos candidatos aos cargos eletivos majoritários e proporcionais sorteio dos respectivos números, e demais deliberações sobre as Eleições 2020.

Terá como tema também, os limites de gastos dos candidatos, observando o que dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019. Delegação de Poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais.