FCO liberou quase R$ 1 bi em MS e micros buscaram R$ 21 milhões

Mato Grosso do Sul já contabiliza quase R$ 1 bilhão de recursos em financiamentos por meio do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste). De 1º de janeiro a 1º de setembro deste ano, R$ 998,4 milhões do FCO já foram aprovados para novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul. Deste total mais de 900 micro e pequenos empresários já recorreram à linha de crédito emergencial no Estado.

Juntos, eles contrataram R$ 21 milhões de crédito e garantiram capital de giro para despesas de custeio, pagamento de salários, estoque e investimentos. Os dados foram apresentados em reunião do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), realizada na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

“A linha emergencial do FCO foi aberta pelo governo federal em maio deste ano para suprir as necessidades de micro e pequenas empresas impactadas pela pandemia da COVID-19, em atendimento ao pleito do governo do Estado. Garantimos R$ 204 milhões do FCO para esse fim e as contratações foram viabilizadas após a instituição do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)”, lembra o secretário Jaime Verruck, da Semagro. O limite de contratação é de R$ 100 mil por beneficiário para despesas de custeio, pagamento de salários e estoque.

(Da redação)