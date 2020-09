Artistas do teatro se reinventam na internet com trabalhos artísticos

No Youtube, espetáculo “Melodrama”, de 25 anos atrás, será reproduzido novamente pelo grupo com elenco original, além da estréia de “Kabaré Online”

Com o fechamento de espaços culturais, – provocado pelo coronavírus (covid-19) -, artistas de diversos estilos, dos iniciantes aos mais consagrados, têm buscado se reinventar por meio da internet e se adaptar a esse novo estilo de vida. A Cia. dos Atores, do Rio de Janeiro, que existe há 32 anos no mercado artístico, vai lançar no dia 11 de setembro seu novo canal no Youtube com o objetivo de reproduzir quatro peças antigas, além de estrear o projeto “Kabaré Online”.

“Nós nos organizamos em torno dessa plataforma virtual por conta da pandemia. A ideia original era apresentar os trabalhos em dezembro, na Sede, mas a quarentena mudou os planos. Foi tudo gravado, cada um filmou em sua própria casa. Foi uma adaptação da realidade que estamos vivendo. O Kabaré é fruto disso”, conta o ator Marcelo Olinto.

“Kabaré Online”

Serão quatro episódios apresentados por semana, todas as segundas-feiras, sendo do dia 14 de setembro a 5 de outubro. Cada capítulo apresenta uma trama de palavras e imagens, sem perder o aspecto próprio de um cabaré. Foi inspirado na obra do alemão Karl Valentin (1882 – 1948), comediante, autor, produtor de filmes e artista de cabaré.

É uma criação coletiva dos artistas residentes da Sede das Cias. O grupo, formado por 25 jovens artistas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pará, teve apenas um encontro presencial no início de março, mas logo depois veio a quarentena. A partir daí, todos os encontros foram online.

“Kabaré Online” reúne fotografias, vídeos, manipulação de imagens, cenas literais e adaptadas da obra de Karl Valentin, compondo uma dramaturgia criada pelos próprios residentes.

“Nós investigamos e nos apropriamos da obra de Karl Valentin. Eu e Olinto atuamos como provocadores, damos o material teórico e incitamos a prática para descobrirmos os interesses e peculiaridades de cada residente, o que deu origem a uma enorme diversidade de materiais”, explica Cesar Augusto, ator da Cia.

Izabela Cavalcanti