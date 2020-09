Semana do Brasil 2020 começa hoje com descontos no varejo

A Secretaria de Comunicação do governo federal (Secom) e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) lançam nesta quinta-feira (3), a segunda edição da “semana Brasil”, que vai reunir milhares de lojas com descontos de até 70% na tentativa de aquecer o comércio, em especial, o e-commerce.

Ela reúne lojas de diferentes setores, como alimentação, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, cosméticos, produtos de higiene e material esportivo, que se propõem a oferecer descontos aos consumidores. Ao todo, 83 associações varejistas aderiram ao movimento este ano.

No ano passado, cerca de 3 mil lojas participaram da chamada “Black Friday verde e amarela”. Este ano, com pandemia, a expectativa é que a presença do e-commerce seja ainda mais percebida. No Magazine Luiza, haverá produtos com até 70% de desconto e Frete Grátis. Com o mote “Maior saldão do Brasil”, a Casas Bahia também oferece descontos de até 70% em itens das lojas, site e aplicativo. Os pagamentos poderão ser feitos em até 30 vezes sem juros no cartão da loja, para produtos selecionados.

Articulada pela Secom (Secretaria de Comunicação) do governo federal, em parceria com o IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), a iniciativa tem como lema “Vamos em frente, com cuidado e confiança”.

(Com informações: Exame)