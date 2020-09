Recomeça construção de escola no Pantanal

A Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço teve a sua construção recomeçada no mês passado. A obra se localiza numa região remota do Pantanal da Serra do Amolar, distante 220 quilômetros de Corumbá, com acesso apenas pela água que demanda 12 horas de barco.

A nova Escola São Lourenço está orçada em R$ 792.677,64, sendo financiada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), com recursos oriundos do Fundo Estadual de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados (Funles) no valor de R$ 500 mil, e o restante é a contrapartida da Prefeitura de Corumbá.

Os trabalhos foram paralisados ainda na fase inicial devido à pandemia Covid-19. Com a situação permitindo a retomada de algumas atividades, a empresa encarregada pela obra deu início à etapa de alvenaria. Serão 372,26 metros quadrados de área construída que inclui salas de aula, sala de multimídia, refeitório, cozinha, lavanderia, despensa, banheiros e área de circulação. Todo material é transportado de Corumbá em barcos. Como funciona em regime de semi-internato, a escola terá alojamentos masculino e feminino para os alunos e também para professores.

“Trata-se de um projeto de muita relevância que fizemos questão de apoiar, junto ao Funles, pelo alcance social e o impacto que representará na vida dessas crianças”, explicou o secretário da Semagro, Jaime Verruck. Como a rede de distribuição de energia não chega à Serra do Amolar, será instalada uma usina de energia solar para atender a escola, e a Internet chega via satélite. A obra está sendo erguida em uma área mais elevada que desde 1970 não foi alcançada pelas cheias, portanto não haverá mais o risco de alagamento.

A previsão é de que a nova escola esteja pronta até fim do ano para que os alunos possam começar o ano letivo de 2021, sem pandemia, e com aulas presenciais. As restrições impostas pela covid-19, somada à erosão que ameaçava engolir o prédio antigo e, por fim, a fumaça dos incêndios no Pantanal impediu que os alunos frequentassem a escola nesse ano.

Veja também: Fumacê passa por quatro bairros nesta quinta-feira

(Texto: com informações da assessoria)