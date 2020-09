MS registra óbitos e mais 930 novos casos de Covid19

Mais 930 casos do novo coronavírus foram confirmados em Mato Grosso do Sul. Com as novas confirmações apresentadas na manhã desta quinta-feira (3), o número de infectados desde o início da pandemia no estado sobe para 51.575.

As mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas foram 11. Sendo 6 de Campo Grande, duas em Aquidauana, e Ladário, Amambai, Caarapó, um óbito cada. A taxa de letalidade ainda está em 1,8% no Estado. A média móvel indica 12,4 vidas perdidas por dia.

Durante a live desta quinta-feira o secretário de saúde, Geraldo Resende destacou que há uma preocupação com o acréscimo de internados em Mato Grosso do Sul.

“Estamos com 60% de ocupação em todo Estado. Mas quando a gente distribui essa taxa de ocupação por macrorregião, em Dourados ultrapassamos 84%. Cresceu o numero de pessoas internadas em leitos de UTI”, alertou pedindo que a população mantenha os cuidados de biossegurança.

A taxa de isolamento social mapeada ontem (2) em Mato Grosso do Sul foi de 34,5%. Em Campo Grande a taxa média de pessoas que permaneceu em casa neste dia foi e 33,4%. Nos municípios do interior do Estado a variação foi de 22,2% a 54,1%.