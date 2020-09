FlexPark adia retirada de parquímetros para dezembro

Flexpark encerrou na terça-feira (1º) a venda de créditos para os tradicionais chaveirinhos, no entanto, a retirada dos parquímetros que deveria começar neste mês foi adiada para dezembro. O motivo do adiamento foi a quantidade de créditos que ainda não foram utilizados pela população. A empresa estima mais de 120 mil horas que não foram gastas.

De acordo com o diretor da Flexpark, Helion Porto, com o encerramento das vendas físicas para uso nos chaveirinhos, novos créditos podem ser adquiridos apenas pelo aplicativo. Porém, ainda existem usuários que não se adaptaram ao novo formato e mantém o chaveiro. “O número de horas de crédito é expressivo e para não prejudicar esses usuários, nós optamos por manter os parquímetros até dezembro. Só então iremos daremos início a retirada gradativa no centro da cidade”, pontou.

Já os adeptos ao aplicativo, tem aumentado de forma gradativa. “A cada mês, em média, são 6 mil novos usuários cadastrados no aplicativo. Atualmente, temos mais de 140 mil usuários no aplicativo, e, em termos de frota, são mais de 180 veículos já cadastrados”, relatou.

(Texto: Amanda Amorim)