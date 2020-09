Dólar sofre terceira queda seguida e chega a R$ 5,29

Pela terceira sessão consecutiva, o dólar finalizou o dia em queda de 1.27% e chegou a R$ 5,291 nesta quinta-feira (02). O valor da venda de hoje é o menor desde o dia 4 de agosto (R$ 5.284). Ontem, a moeda norte-americana encerrou a sessão cotado a R$ 5.3586.

Já o principal Índice da Bolsa de Valores Brasileira (Ibovespa), caiu pelo segundo dia, com recuo de 1.17%, a 100.721.36 pontos. Ontem, o Ibovespa terminou o dia com queda de 0.25%.

Destaques

– B2W ON desabou 7,57%, enquanto VIA VAREJO ON perdeu 6,89% e MAGAZINE LUIZA ON caiu 5,36%, após Amazon anunciar a abertura do seu quinto e maior centro logístico no Brasil, na esteira da expansão do comércio eletrônico. Papéis ligados ao ecommerce estão entre as maiores ganhos do Ibovespa em 2020 – Magazine Luiza avança 85,88%, Via Varejo valoriza-se 71,8% e B2W sobe 63,6%, enquanto o Ibovespa cai 12,9%.

– VALE ON caiu 3,26%, após o Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais pedir intervenção judicial na mineradora, com afastamento dos executivos responsáveis pela política de segurança da companhia. O MPF também pede a suspensão de pagamento de dividendos a acionistas. A Vale disse que não foi citada e apresentará sua manifestação nos autos do processo, no prazo legal.

– BRADESCO subiu 3,93%, ITAÚ UNIBANCO avançou 2,43% e BANCO DO BRASIL ON evoluiu 1,56%, após o Bank of America elevar a recomendação do setor financeiro no país para “marketweight”, considerando-o “negligenciado”. “Aumentamos nossa alocação em Bradesco, Itaú e Banco do Brasil (apenas no portfólio de Brasil) e também de B3.” Mas B3 ON caiu 3,59%. Diferente dos bancos, o papel tem performance no ano melhor do que o Ibovespa, subindo 38,28%.

(Com informações da Uol e Reuters)