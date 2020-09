Cobra Kai: Série dá sequência a “Karatê Kid” com ação, bom enredo e muita nostalgia

Estreou na semana passada na Netflix a série “Cobra Kai”, um dos maiores sucessos do projeto de originais do YouTube Red. Continuação da história do clássico “Karatê Kid”, um dos filmes mais conhecidos pelo grande público da década de 1980, a produção caiu no gosto dos saudosistas e agradando a novos públicos. Aliás, os anos 80 têm sido retratados em várias produções de sucesso seja em séries no streaming ou nos filmes da telona. “Stranger Things”, e “Jogador nº 1” são exemplos disso.

A trama se passa 30 anos depois de Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) se enfrentarem em um torneio de karatê, e a rivalidade entre os dois ressurge quando Lawrence decide retomar sua vida por meio do seu antigo dojo Cobra Kai. Enquanto ele busca redenção, o agora bem-sucedido Daniel tenta superar seus próprios perrengues familiares sem a ajuda de seu mentor, o Sr. Miyagi, que era interpretado pelo saudoso Pat Morita, falecido em 2005.

Por mais que a trama da série seja o conflito Daniel versus Lawrence, Cobra Kai vai além da própria proposta: a série não se concentra apenas em mostrar Lawrence na sua vida póstuma ao torneio que o consagrou como derrotado em todos os sentidos, mas também brinca com nossas visões de mocinhos e vilões. Sem contar o elenco jovem mandando muito bem e amarrando o enredo com maestria. Johnny era o odiado do público, ao passo que Daniel-San era o protagonista moralmente correto. A série consegue trazer uma reviravolta tão grande, que faz gostarmos de Johnny Lawrence. Seria ele o verdadeiro herói incapacitado o tempo todo?

A verdade é que a produção agradou aos espectadores da Netflix e já está confirmada a terceira temporada. “Cobra Kai” quebrou vários recordes na plataforma da Netflix. Eles possuem uma série com altíssima audiência e uma quarta temporada que já está até mesmo finalizada, conforme revelou o ator Xolo Mariduena, o Miguel da série. O que chama bastante a atenção na produção, é que a equipe de “Cobra Kai” conseguiu achar filmagens nunca usadas dos filmes originais e colocou ao longo das temporadas da série em formato de flashback, criando assim a solução ideal para remontar narrativas anteriores. Isso é muito bacana e só engrandece o enredo da obra.

A grande dúvida sobre quem é o verdadeiro mocinho da história, Ralph Macchio prefere manter mistério sobre sua opinião, mas Zabka já falou algumas vezes que acredita que Daniel foi imoral ao utilizar o golpe proibido durante o torneio, e deveria ter sido desclassificado. Os protagonistas são grandes amigos fora das gravações; eles começaram a se aproximar depois do lançamento do primeiro filme, na década de 80, e se tornaram ainda mais próximos em 2005, quando Morita faleceu.

