Queima da maior apreensão de maconha do país vai levar 15 h

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizam nesta quarta-feira (2), em Dourados, a incineração de 33,3 toneladas de maconha, tiradas de circulação em Maracaju na semana passada, na maior apreensão de drogas já realizada no Brasil.

A queima da droga foi autorizada pela Justiça, vai ser feita sob a vigilância de policiais, integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual. A previsão é de que a incineração seja concluída em 15 horas.

A incineração será realizada a partir das 8h da manhã, na Farinheira São Francisco, localizada na Avenida Três, no Distrito Industrial de Dourados, com as presenças de peritos criminais, juízes, promotores, do diretor do DOF, tenente-coronel Wagner Ferreira, e do titular da Defron, delegado Ricardo Cavagna.