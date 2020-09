Nota de R$ 200 entra em circulação hoje

Com peixes cada vez mais raros, muito menos onças, micos-leões, araras e garças na carteira que estampam respectivamente as notas de R$ 100, R$ 50, R$ 20 e R$ 10, os sul-mato-grossenses assim como os brasileiros, já sonham em ter um lobo-guará nas mãos. É que o Banco Central lançará oficialmente, hoje (2), a nova nota de R$ 200.

A cédula entrará em circulação no mesmo dia. Ainda não foram divulgadas imagens da nota, que trará como personagem o lobo-guará. Serão produzidas 450 milhões de unidades até o fim do ano, o equivalente a R$ 90 bilhões. Segundo o BC, o lançamento da nova tem o objetivo de atender maior demanda por papel-moeda com o pagamento do auxílio emergencial. Além disso, com a pandemia do novo coronavírus, aumentou o entesouramento (o dinheiro fica parado na mão das pessoas).

O Banco Central gastará R$ 113,8 milhões a mais que o previsto no orçamento anual para a produção das novas notas e para a impressão de mais 170 milhões de cédulas de R$ 100. No último dia 20, os partidos Rede, PSB e Podemos ingressaram com uma ADPF (Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental) no STF pedindo a suspensão da entrada em circulação da nova nota, anunciada pelo BC.

(Texto: Rosana Siqueira)