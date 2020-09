Erick Morillo, do hit ‘I Like To Move It’, é encontrado morto

O DJ Erick Morillo, conhecido pelo hit dos anos 1990 “I Like To Move It”, foi hoje encontrado morto aos 49 anos em sua casa em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa local, não havia sinais aparentes de crime e a causa da morte ainda será investigada. O fato acontece dias antes de Erick Morillo atender a uma audiência que ocorreria nesta sexta (4). Ele foi preso no início de julho após ser acusado de agressão sexual por uma mulher em dezembro do ano passado.

Segundo o relatório de prisão obtido pelo canal americano Local 10, a vítima disse aos detetives que Morillo “fez várias investidas contra ela, algumas de natureza sexual, mas ela recusou todas as suas tentativas”.

Ainda, segundo o documento, a vítima teria acordado nu com o DJ em pé ao lado da cama também sem roupas. Morillo negou as acusações, mas após testes, foi comprovada a presença de DNA do DJ na cena do crime.