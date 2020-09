Em MS municípios não perdem participação no FPM

Em Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, nenhum terá perda de coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 2021, por conta da divulgação nesta semana da estimativa de população dos estados e municípios brasileiros pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No Estado, do total de municípios, apenas 15 registraram queda na população de 2019 para 2020. Outros 63 tiveram aumento no número de habitantes e um se manteve com a mesma quantidade de moradores. Entre as cidades que perderam habitantes, destaca-se o município de Rochedo, a 84 quilômetros de Campo Grande, que perdeu 420 moradores.

A cidade passou de 5.499 habitantes no ano passado para 5.079 neste ano, segundo o levantamento do IBGE. Caarapó, por exempo, ainda vai melhorar o coeficiente, que passará de 1,40 para 1,60, por conta da alta na população.

(Texto: Rosana Siqueira)