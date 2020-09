Dólar encerra sessão com queda de 0.49%

O dólar encerrou a sessão desta quarta-feira (02) com queda de 0.49% e terminou o dia cotado a R$ 5.3586 reais na venda. Ontem (01), a moeda norte-americana também encerrou o pregão com baixa de 1.75%.

Conforme informações da Reuters, o dólar oscilou hoje entre alta de 0.87%, a R$ 5.4318 reais, logo no começo da sessão, e queda de 0.72%, a R$ 5.346 reais, perto do fechamento.

Já o principal Índice da Bolsa de Valores Brasileira (Ibovespa), caiu 0.25%, a 101.911,13 pontos. O volume financeiro do pregão somou 22.2 bilhões de reais.

DESTAQUES

– SUZANO caiu 4,13%, em dia de queda do dólar e após começar setembro com forte alta, mesmo após ter subido 19,5% em agosto. KLABIN UNIT perdeu 2,68%, após acréscimo de 1,5% na terça-feira e 24,4% em agosto.

– FLEURY ON saltou 6,61%, um dia após o grupo de diagnósticos médicos anunciar a criação de empresa de tecnologia baseada na ciência de dados e inteligência artificial.

– ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,21% e BRADESCO PN caiu 0,09%, em sessão de fraqueza das ações de bancos, embora tenham terminado longe das mínimas. BANCO DO BRASIL ON conseguiu ter alta de 0,12%.

– TOTVS ON subiu 3,47%, ante expectativas envolvendo a Linx, após anunciar na véspera oferta modificada pela empresa de software de gestão, após a StoneCo ter revisado acordo vinculante com a Linx. LINX ON teve alta de 0,08%. Em Nova York, STONECO caiu 0,81%.

– PETROBRAS PN fechou com variação negativa 0,31%, em meio à queda dos preços do petróleo no exterior. A companhia reduzirá o preço do diesel em 6% e o da gasolina em 3% a partir de quinta-feira, após consecutivas altas aplicadas nos valores dos combustíveis em suas refinarias.

– VALE ON perdeu 0,71%, mesmo com a alta dos preços do minério de ferro na China. A mineradora disse que recebeu declarações de condição de estabilidade negativas (DCEs) para seis estruturas geotécnicas em Minas Gerais.

(Com informações da Reuters)