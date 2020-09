Bolsonaro afirma que ninguém será obrigado a tomar vacina

Já está autorizado pelo Brasil, o teste de três vacinas contra a Covid-19: uma produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, uma da chinesa Sinovac e outra desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.

Vários países tentam agora, encontrar maneiras de frear os casos de infecção do coronavírus por meio da vacina vacina, no entanto, o governo Brasileiro, e o presidente Jair Bolsonaro, asseguram que ninguém será obrigado a optar pelo método.

Declaração em nota

Na noite desta terça-feira (1º), a Secretaria de Comunicação do governo federal institucionalizou a declaração com uma publicação no Twitter.

Em uma imagem com Bolsonaro acenando para apoiadores do alto da rampa do Palácio do Planalto, a fala do presidente é reproduzida e há ainda a mensagem “o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros”.

“O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, TUDO será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos”, diz o tuíte.