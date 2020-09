Saúde destina 4 mil testes rápidos da covid-19 à Agepen

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu 4 mil testes rápidos da Secretária de Estado de Saúde (SES), visando atender às demandas atuais das unidades prisionais de Mato Grosso do Sul.

A doação foi feita após uma solicitação da agência penitenciária, com o objetivo de reforçar os trabalhos de contenção e prevenção ao alastramento da doença no ambiente carcerário.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a ampliação das testagens tem sido uma estratégia importante para conter o avanço das doença no Estado, principalmente quando se trata dos cidadãos privados de liberdade, que estão em situação mais vulnerável.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, o diagnóstico adequado, além de possibilitar melhor estratégia de isolamento, tem sido fundamental para minimizar a possibilidade de agravamento por conta da doença. O dirigente aponta que o apoio recebido de instituições tem sido essencial para o enfrentamento à pandemia no sistema prisional, somado às medidas e esforços adotados desde o início.

Distribuição

Desse total de 4 mil testes fornecidos pela SES nesta semana, um primeiro lote com mil unidades já foi enviado para os presídios masculino e feminino de Corumbá, onde serão realizadas testagens em massa em todos os internos, internas e servidores.

De acordo com a chefe da Divisão de Saúde da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, os demais testes serão distribuídos conforme a necessidade de cada estabelecimento prisional. “Estamos definindo a logística de distribuição, pois em algumas outras unidades já tivemos um volume considerável de aplicações ou mesmo a totalidade de internos e servidores testados”, explica.

Em Corumbá, o mutirão será realizado com o apoio da Secretaria de Saúde do Município e deve iniciar ainda esta semana. Até o momento, 17 casos entre reeducandos foram constatados na unidade masculina e ainda nenhum foi identificado na feminina entre as detentas, conforme relatório diário informado pelas unidades prisionais..

“Com essa triagem em massa poderemos ter uma identificação geral e realizar de forma mais efetiva a separação e os cuidados necessários”, pontua Lourdes.

Desde o início da semana passada, a Secretaria de Saúde de Corumbá está auxiliando a Agepen nas ações de enfrentamento à Covid-19 no Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá, com a constatação dos primeiros casos entre a massa carcerária.

Uma equipe multidisciplinar realizou visita no local, um médico do município prestou atendimento a todos que apresentavam sintomas e foi disponibilizada a medicação necessária.

Todos que apresentam sintomas vêm sendo testados. Familiares dos que testam positivo estão sendo informados pela equipe da unidade prisional.

Um detento chegou a ser encaminhado para internação na rede hospitalar, mas já teve alta e está recebendo os devidos cuidados na unidade prisional.

Além das testagens, o Estabelecimento Penal de Corumbá recebeu orientação da Vigilância Sanitária do Município quanto ao isolamento e medidas de biossegurança, que estão sendo atendidas.

O município informou que irá disponibilizar termômetro infravermelho e oxímetro, além de capacitar a equipe de saúde do presídio para monitorar diariamente o quadro de saúde dos positivos.

Dados do Comitê da Agepen de Enfrentamento à Covid-19, apontam que até o dia 31 de agosto 868 casos positivos da doença foram contatados entre os custodiados de todo Mato Grosso do Sul, dos quais cerca de 71% já estão recuperados; entre os servidores foram 146 positivados, destes apenas 18,5% ainda estão em tratamento.

Veja também: Brasil inicia testes de remédio da Itália para a covid-19

(Texto: com informações da assessoria)