MS deve chegar a 2,809 milhões habitantes em 2020

A Nota Técnica sobre Estimativas Populacionais 2020, elaborada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indica que Mato Grosso do Sul terá 2,809 milhões de habitantes, sendo 30 mil pessoas a mais em relação a 2019, índice de crescimento acima da média nacional.

“A população sul-mato-grossense deve subir de 2,779 milhões no ano passado para 2.809 milhões neste ano. É uma estimativa de crescimento de 1,37% entre os anos de 2019 e 2020, índice acima da média nacional. O acompanhamento da estimativa populacional é fundamental, pois nos permite identificar a disponibilidade e perfil de mão de obra nos municípios. É importante também para definir o repasse de recursos federais e em outros indicadores para avaliar o desenvolvimento econômico”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

São 79 municípios sul-mato-grossenses, desses 63 tiveram um desenvolvimento, de acordo com o IBGE. Cerca de dez municípios do Estado, no ano passado, somaram 60% do total da população. Já esse ano, as 10 cidades mais populosas passaram a concentrar 61,4% da população. “Campo Grande lidera, com estimativa de 906 mil habitantes, o que é um número importante para a Capital, seguida por Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. Mas, dos 10 maiores municípios, é Sidrolândia que apresenta a maior taxa de crescimento”, acrescenta Jaime Verruck.

A maior taxa de crescimento entre todos os municípios do Estado foi a de Bandeirantes, 7,04% de incremento na população. De acordo com o titular da Semagro, alguns municípios tiveram o seu crescimento decorrente de sua atividade econômica e outros que precisam de atividade econômica para atender a população crescente.

“Em quase todos os municípios com maior crescimento, tivemos também o desenvolvimento da agricultura, como ocorre em Bandeirantes, Sidrolândia, Chapadão do Sul, Nova Alvorada, Sonora, Terenos, Maracaju, Corguinho, Rio Brilhante e Paraíso. Nessas cidades, o crescimento populacional decorre da expansão as atividades agropecuárias”, finalizou Jaime Verruck.

