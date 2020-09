Exportação de café recua 2.4% em agosto

A exportação de café torrado, não torrado, extratos, essências e concentrados em agosto apresentou redução de 2.04%. A queda equivale a US$ 417,01 milhões ante aos US$ 425,704 milhões faturados no mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia nesta terça-feira (01).

De acordo com a Secex, foram embarcados em agosto 191,441 mil toneladas de café não torrado, avanço de 1,33% ante as 188,911 mil toneladas do ano anterior.

Apesar do aumento no volume, a receita com as vendas externas desse tipo de produto caiu 0,83% em agosto, para US$ 370,818 milhões, contra os US$ 373,948 milhões faturados em agosto do ano passado. Nesse sentido, os preços tiveram uma retração de 2,16%, passando de US$ 1.979 por tonelada em agosto de 2019 para US$ 1.937 por tonelada no mesmo mês deste ano.

Já em relação à categoria café torrado, extratos, essências e concentrados, o volume exportado pelo Brasil diminuiu 3,63% no período, de 8,847 mil toneladas em agosto de 2019 para 8,525 mil toneladas. A receita com esses produtos foi 10,75% inferior, na mesma base comparativa, para US$ 46,192 milhões, contra US$ 51,756 milhões obtidos em agosto do ano anterior.

(Com informações da Istoé)