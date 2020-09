Governo recua e Educação terá mais verba que Defesa em 2021

O governo federal manteve a previsão de gastos estipulada no Projeto de Lei Orçamentária Anual para a área da Educação. Com isso, os recursos para esse setor serão maiores do que o da Defesa para 2021.

Segundo a versão final da proposta, no próximo ano, serão destinados R$ 144,538 bilhões à Educação, e R$ 116,127 bilhões à Defesa – ambos, valores maiores que os de 2020.

A proposta divulgada pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira (31) indica aumento de R$ 1,178 bilhão para o setor de defesa e de R$ 1,702 bilhão para a educação pública.

(Com informações do Terra)