Campanha Do Mesmo Sangue arrecada mais 3 mil bolsas

Com nova meta batida, arara vermelha recebe mais uma etapa de pintura

A campanha Do Mesmo Sangue, iniciada no início do mês, alcançou a terceira meta de arrecadação. Agora com as 3 mil bolsas de sangue doadas, a arara vermelha ganha mais uma etapa da pintura na terça-feira (01), às 09h.

A iniciativa, que visa atingir 5 mil bolsas de sangue, é promovida pelo Sicredi, em parceria com o Hemosul, Sectur e apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS).

As últimas duas pinturas aconteceram nos dias 17 e 24 deste mês.

(Com informações da assessoria)