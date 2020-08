Universidade oferece consulta psicológica gratuita

O isolamento social e o número de mortes por coronavírus ainda crescente vêm causando angústia, adoecimento mental e sofrimento psíquico em muitas pessoas. Como forma de ajuda, começou a funcionar nesta semana, no Serviço Escola de Psicologia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), o projeto Telepsicologia.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da universidade, Flávia Feroldi, acadêmicos do 10º semestre realizarão o plantão telefônico, preparados para atender todas as pessoas que se sentirem fragilizadas por conta da pandemia. “Os interessados ligam para a clínica, efetuam o cadastro com as orientações iniciais e, caso se enquadre nos pré-requisitos para o atendimento, receberão a ligação telefônica pelo Plantão Psicológico. A atividade faz parte do estágio obrigatório acadêmico e é totalmente acompanhada pelos psicólogos supervisores”, explicou.

Uma central de atendimento foi montada no Serviço Escola de Psicologia, com computadores e telefones. “Todos os acadêmicos do último semestre passaram por uma semana de capacitação sobre ética, sigilo, postura, atendimento psicológico por meio de ferramentas tecnológicas, avaliação inicial, acolhimento e aconselhamento”, acrescentou a docente.

Aos interessados, os telefones disponíveis para agendamentos são: 3312-3705 ou 3312-3715, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

(Texto: Dayane Medina)