STJ afasta Wilson Witzel do cargo de governador do Rio

Motivo: irregularidades na saúde

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou, nesta sexta-feira (28), o afastamento imediato do governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por irregularidades na saúde. O afastamento do governador foi autorizado pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves. A medida tem validade inicial de 180 dias.

A ordem de afastamento de Witzel e os mandados de prisão são decorrência da delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e de 2 operações realizadas em maio:

Operação Favorito (14 de maio), que prendeu o empresário Mario Peixoto e o ex-deputado estadual Paulo Melo, que foi presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro);

Operação Placebo (26 de maio), sobre a montagem de seus hospitais de campanha para tratamento de covid-19, que chegou a fazer buscas na residência oficial do governo do Rio de Janeiro.

Por meio de nota enviada à CNN Brasil, os advogados de Witzel se manifestaram sobre o afastamento. “Wilson Witzel recebe com supresa a decisão de afastamento do cargo por 180 dias, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados aguardam acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis.”

(Com informações: Poder 360)