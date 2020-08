Estado ganha mais de 30 mil habitantes em um ano

Mato Grosso do Sul chegou a 2.809.394 habitantes, 30.408 a mais que a estimativa do ano passado, quando o número era 2.778.986. Um crescimento de 1,09% segundo a estimativa de população do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado na última quinta-feira (27). O Estado tem o menor número de habitantes da região centro-oeste, sendo que o mais populoso é Goiás com 7.113.540.

Dos 79 municípios, 63 apresentaram crescimento habitacional em relação a estatística do ano passado e 15 registraram de redução no número de habitantes, são eles: Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Coxim, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jateí, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Pedro Gomes, Rio Negro, Rochedo e Sete Quedas.

Campo Grande ganhou 10,1 mil habitantes de um ano para o outro e agora tem 906.092 habitantes. Um aumento de 1,12% se comparado com 2019 quando a população era de 895.982. A Capital é a cidade com a maior população de Mato Grosso do Sul, depois vem Dourados com 225.495, Três Lagoas com 123.281 habitantes e Corumbá com 112.058.

Figueirão, município, distante 270 quilômetros de Campo Grande, tem a menor população, 3.059 habitantes. Já Taquarussu, 329 quilômetros da Capital, não apresentou variação no número de habitantes, a estimativa segue com os 3.588 do ano passado.

Brasil

A população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019. E a cidade de São Paulo continua sendo o mais populosa, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, 6,75 milhões, Brasília, 3,05 milhões, e Salvador, 2,88 milhões. No país, 17 municípios tem população superior a um milhão de habitantes e concentram 21,9% da população nacional.

(Texto: Rafaela Alves)