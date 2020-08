Déficit primário do Governo Central atinge R$ 87,84 bi em julho

O Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) encerrou julho com déficit primário de R$ 87,335 bilhões, devido à pandemia da covid-19. Esse foi o maio rombo desde 1997.

As instituições financeiras pesquisadas pelo Prisma Fiscal, publicação do Ministério da Economia com analistas de mercado, estimavam que o resultado negativo ficaria em R$ 103,5 bilhões no mês passado. O número contrastou com previsão recente divulgada pela equipe econômica, que estimava déficit primário de R$ 252 bilhões para julho.

O déficit primário representa o resultado negativo nas contas do governo desconsiderando os juros da dívida pública. De janeiro a julho, o rombo do Governo Central totalizou R$ 505,187 bilhões, valor recorde da série histórica para o período. Nos sete primeiros meses do ano passado, o déficit somava R$ 35,245 bilhões.

No acumulado de 12 meses, o déficit primário chega a R$ 567,4 bilhões. Para 2020, o Ministério da Economia projeta rombo de 787,4 bilhões, o equivalente a 11% do Produto Interno Bruto (PIB).

Veja também: Economia amplia lista de atividades que trabalham domingos e feriados

(Texto: com informações da Agência Brasil)